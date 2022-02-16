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الأربعاء، 16-02-2022 06:27 م

المساعد للعمليات والتدريب يتابع التمرين التعبوي القلعة الحصينة

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الوكيل الاخباري - تابع المساعد للعمليات والتدريب، العميد الركن عبد الله الشديفات، اليوم الأربعاء، في غرفة العمليات المشتركة فعاليات التمرين التعبوي الليلي المشترك (القلعة الحصينة)، الذي نفذته قطاعات مختلفة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مع الجانب الأميركي الصديق في عدد من ميادين التدريب المخصصة.

ويأتي التمرين انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على مواكبة أساليب التدريب الحديثة بما يتناسب مع الظروف الحالية والمحتملة التي تفرضها البيئة العملياتية واللوجستية ضمن منطقة المسؤولية.

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