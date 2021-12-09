الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية: جميع طرق المملكة سالكة

الصحة: لم يعد هناك متّسع من الوقت.. خذوا المطاعيم

المستثمرين في قطاع الإسكان: المواطن غير قادر على شراء شقة

وفاتان بحادثي سير في الطفيلة والبلقاء

وفيات الخميس 9-12-2021

وزارة الطاقة الامريكية تدعم فكرة مشروع لطالب أردني

تحذير من ركود قطاع الإسكان وسعر الشقة يصل لـ 40 ألف دينار

قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

وزارة التربية: 11% من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

الخميس، 09-12-2021 09:36 ص

المستثمرين في قطاع الإسكان: المواطن غير قادر على شراء شقة

البلد


الوكيل الإخباري - طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة الحكومة بتخفيض العبء الضريبي على القطاع.

اضافة اعلان


وقال العواملة لـ"الوكيل الإخباري"، إن على الحكومة دراسة الضرائب المفروضة على القطاع والتي قد تصل إلى 30% من سعر الشقق الجاهزة للبيع.


وأضاف أن الضرائب تتنوع بين 16% على الحديد ومدخلات الإنتاج وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى والتي تجعل أسعار الشقق عالية بالنسبة للمواطنين.


وأشار إلى أن المواطن الأردن لا يستطيع شراء شقق سكنية في الوقت الحالي بسبب أسعارها المرتفعة، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول لتمكين المواطنين من شراء شقق عن طريق تقليل فوائد القروض بالتعاون مع البنوك.


وحذّر من ركود القطاع في حال عدم اتخاذ قرارات بتمديد الإعفاءات وتثبيتها بشكل دائم، حيث أن هذا القرار تتخذه الحكومة منذ 10 سنوات وتصدره في نهاية كل عام.


وأوضح أن تمديد الإعفاءات من شأنه تخفيض أسعار الشقق الذي ينعكس بدوره على حركة القطاع وانتعاشه بسبب تقليل الضرائب والرسوم على الأراضي والإسكانات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يحيى

طالب أردني يحصل على دعم بقيمة مليون دولار

طلبة مع لوغو

وزارة التربية: 11% من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا

407974

قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

0L5A1599 - Copy

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

فيلم

مخرج فيلم أميرة : وقف عرض الفيلم حتى يشاهده الأسرى وعائلاتهم

ابره

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس

أخبار متعلقة
2202010114039905912647

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

f

ديوان المحاسبة: خسائر مالية في شركات كثيرة تساهم بها الحكومة

حظر

الحكومة : لا يوجد نية للعودة للإغلاقات

fff

العسعس : الحكومة لن تغير أي سياسات حول رفع الضريبة العامة على سيارات الهايبرد

9201824151410302897969

هل يؤثر متحور "أوميكرون" الجديد على أسعار المحروقات في الأردن؟

1120212313314358790259

الدغمي يهاتف الخصاونة بشأن متعطلي الكرك