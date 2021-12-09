المستثمرين في قطاع الإسكان: المواطن غير قادر على شراء شقة

الوكيل الإخباري - طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة الحكومة بتخفيض العبء الضريبي على القطاع.

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وقال العواملة لـ"الوكيل الإخباري"، إن على الحكومة دراسة الضرائب المفروضة على القطاع والتي قد تصل إلى 30% من سعر الشقق الجاهزة للبيع.



وأضاف أن الضرائب تتنوع بين 16% على الحديد ومدخلات الإنتاج وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى والتي تجعل أسعار الشقق عالية بالنسبة للمواطنين.



وأشار إلى أن المواطن الأردن لا يستطيع شراء شقق سكنية في الوقت الحالي بسبب أسعارها المرتفعة، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول لتمكين المواطنين من شراء شقق عن طريق تقليل فوائد القروض بالتعاون مع البنوك.



وحذّر من ركود القطاع في حال عدم اتخاذ قرارات بتمديد الإعفاءات وتثبيتها بشكل دائم، حيث أن هذا القرار تتخذه الحكومة منذ 10 سنوات وتصدره في نهاية كل عام.



وأوضح أن تمديد الإعفاءات من شأنه تخفيض أسعار الشقق الذي ينعكس بدوره على حركة القطاع وانتعاشه بسبب تقليل الضرائب والرسوم على الأراضي والإسكانات.