مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

الوكيل الاخباري - أظهرت البيانات التي أعدتها وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 تحقيق الحكومة إيرادات ضريبية "مقدرة" على الدخل والأرباح المفروضة على المكلفين من الأردنيين بقيمة مليار و289 مليون دينار.

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فيما بلغت الإيرادات الضريبية المقدرة على الملكية بـ 105 ملايين دينار، وبلغت الإيرادات على السلع والخدمات 4 مليار و 260 مليون دينار، فيما حصَّلت الحكومة إيرادات من الضريبة على التجارة والمعاملات الدولية 355 مليون دينار، وبلغت الإيرادات المفروضة على المنح 80 مليون دينار.



وبلغ مجموع الإيرادات الضريبية على المقدرة للسنة المالية 6 مليار و 089 مليون دينار، فيما حصلت الحكومة إيرادات ضريبية للموازنة في العام الجاري 5 مليار و390 مليون وأعيد تقديرها لتصبح 5 مليار و499 مليون و200 ألف دينار.



