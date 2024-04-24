المستشفى الميداني الأردني غزة/78 يستقبل وفداً من الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية

الوكيل الإخباري - استقبل المستشفى الميداني الأردني غزة/78، اليوم الأربعاء، وفدا من مديرية الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية.

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وقال قائد قوة المستشفى الذي استقبل الوفد "إن مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الثابتة، مستمرة في مد يد العون والمساعدة إلى كل من يحتاج لذلك"، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة كان وما زال صرحا طبيا حافلا بالعطاء والتفاني في تقديم خدماته الطبية المميزة ومنارة للعمل الإنساني النبيل.



بدوره، أشاد الوفد الضيف بالمواقف الأردنية المشرفة، ممثلة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني دعما للأهل في قطاع غزة، وبمستوى الخدمات الطبية المميزة التي يقدمها المستشفى للمرضى، مثمنين المكارم الملكية لمساعدة أهالي غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.