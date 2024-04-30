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المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري لشهر 5 - أسماء

الثلاثاء، 30-04-2024 11:10 ص

المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري لشهر 5 - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 01/05/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الاردنية لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك .

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أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 5 -2024 أنقر (هنا)

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 5 -2024 أنقر (هنا)



 




 

 


 

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