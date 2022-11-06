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الأحد، 06-11-2022 08:25 م

المستقلة للانتخاب تحتفل بتخريج الفوج الأول من طلبة دبلوم السياسات الانتخابية

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 الوكيل الاخباري - احتفلت الهيئة المستقلة للانتخاب في مقرها، اليوم الأحد، بتخريج الفوج الأول من طلبة الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها من المعهد الانتخابي الأردني.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة: "نحتفل بفخر بالدفعة الأولى من الخريجين في تخصص السياسات الانتخابية وإدارتها، وهو الفوج الذي ترك بصمة واضحة منذ بداية هذا البرنامج الأكاديمي، فكان لتنوع طلابه سياسيا ومهنيا، الأثر في الدمج بين ما هو نظري وتطبيقي في علم لم تؤطر مفاهيمه ولم تجمع مستوياته في صفحات الكتب".

وأضاف بكلمة ألقاها في حفل التخريج، أن ما يميز هذه الدفعة هو الهدف الذي سعت الهيئة إلى تحقيقه، وهو إكساب الشباب الحزبي الخبرة والمعرفة في الإدارة الانتخابية، وكيفية انعكاس التشريعات الناظمة كإجراءات على أرض الواقع.

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