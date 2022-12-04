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الأحد، 04-12-2022 02:00 م

المستقلة للانتخاب تطلق المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية

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الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأحد، المنصة الإلكترونية الوطنية للأحزاب السياسية، بحضور المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس المفوضين والسفير النرويجي في الأردن، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحُسن، وأعضاء مجلس المفوضين والفريق الفني في الهيئة.اضافة اعلان


وقال المعايطة في كلمته التي ألقاها في حفل إطلاق المنصة: نتشرف بوجودكم بيننا اليوم ونحن نطلق منصة الأحزاب السياسية، والتي تأتي في إطار تجسيد رؤية الدولة الأردنية في التحديث السياسي، من خلال جعل هذه المنصة نافذة متاحة للجميع ترسيخا لمبدأ الشفافية، الذي يمكن الراغبين من الاطلاع على بيانات الأحزاب وقياداتهم ونظامهم الأساسي وموازناتهم، كما تأتي أهمية هذه المنصة للتسهيل على الأحزاب السياسية في التواصل مع الهيئة ورفدها بالوثائق المطلوبة وبأحدث وأفضل الطرق.

بدوره أشاد سفير مملكة النرويج في الأردن، بالتطور التكنولوجي الكبير الذي وصلت اليه الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارتها للعملية الانتخابية، كما عبر عن فخره بالمشاركة بإطلاق المنصة الالكترونية الوطنية للأحزاب السياسية، مؤكد على استمرارية الدعم والتعاون مع الهيئة لتنفيذ خططها وبرامجها المتعلقة بالتحديث السياسي.

كما أكدت أبو الحُسن أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي مستمر في دعم ومساندة جهود الأردن في التحديث السياسي من خلال شراكتنا الوثيقة مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تعود الى بدايات تأسيس الهيئة في عام ٢٠١٢، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء والفئات المهمشة سياسيا ودعم جهود التحول الرقمي والفني والتكنولوجي، كما سيعمل البرنامج على تنسيق جهود الدعم الدولي في هذا المجال.

كما شاهد الحضور عرضا تقديميا لأهم المواد التي تحتويها المنصة والتي اشتملت على رؤية الحزب ورسالته وبرامجه وهيكله التنظيمي، وعلاقة الأحزاب مع الهيئة والأحزاب مع المواطنين والأحزاب مع بعضها البعض، بالإضافة الى نشر اخبار ونشاطات الحزب والبيانات الإحصائية الخاصة به.

 




 

 


 

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