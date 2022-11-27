المستقلة للانتخاب تلتقي الكتل المترشحة لغرفة تجارة الزرقاء

الوكيل الاخباري - اطلع رئيس لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة الزرقاء، سامر القطارنة، من الهيئة المستقلة للانتخاب، المرشحين لانتخابات الغرفة وممثلي القطاعات التجارية اليوم الأحد، على الإجراءات والضوابط التي تحكم العملية الانتخابية يوم الاقتراع.



وقال القطارنة إنه تم الاتفاق على أن يكون هناك مندوبان لكل كتلة ومندوب لمرشح القطاعات التجارية داخل غرفة الاقتراع والفرز، والتأكيد على عدم السماح للمندوب المتواجد بالتنقل بين غرف الاقتراع.

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