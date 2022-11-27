الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم مجاناً

السقاف تبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون في المجال الاستثماري

العجلوني: مخطط شمولي لتوسعة جامعة البلقاء التطبيقية

ارتفاع المستوردات النفطية للمملكة إلى 2.6 مليار دينار في 9 أشهر

الأشغال تتعامل مع 62 بلاغًا خلال الظروف الجوية السائدة

مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا

ولي العهد يُعلق على فوز المغرب

حملة في الطفيلة لمناهضة العنف ضد النساء

انطلاق مهرجان القراءة للجميع في معان

الأحد، 27-11-2022 05:27 م

المستقلة للانتخاب تلتقي الكتل المترشحة لغرفة تجارة الزرقاء

1120222622295226834006


الوكيل الاخباري - اطلع رئيس لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة الزرقاء، سامر القطارنة، من الهيئة المستقلة للانتخاب، المرشحين لانتخابات الغرفة وممثلي القطاعات التجارية اليوم الأحد، على الإجراءات والضوابط التي تحكم العملية الانتخابية يوم الاقتراع.

وقال القطارنة إنه تم الاتفاق على أن يكون هناك مندوبان لكل كتلة ومندوب لمرشح القطاعات التجارية داخل غرفة الاقتراع والفرز، والتأكيد على عدم السماح للمندوب المتواجد بالتنقل بين غرف الاقتراع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e4eb9e20-272d-4373-b8ac-c95566fcf657

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

1120228152242581722466

السقاف تبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون في المجال الاستثماري

112022249305248945878

العجلوني: مخطط شمولي لتوسعة جامعة البلقاء التطبيقية

6313817e55604

الأشغال تتعامل مع 62 بلاغًا خلال الظروف الجوية السائدة

11202222194621731992994

ولي العهد يُعلق على فوز المغرب

1120222423117199042910

حملة في الطفيلة لمناهضة العنف ضد النساء

أخبار متعلقة
11202221121239590893520

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان الاثنين المقبل بغرفة تجارة الزرقاء

1667649452759

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتفقد مراحل تنفيذ مشروع تأهيل تلال الفوسفات بالرصيفة

تع

21 مليون دينار كلفة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية

6

مجلس محافظة الزرقاء ينفذ مشاريع بقيمة 11 مليون دينار

w

محافظ الزرقاء يشكل لجانا لإزالة كافة المعيقات في الوسط التجاري

الدفاع المدني 2

الامن العام : إصابات بحادث تصادم على اتوستراد الزرقاء المفرق