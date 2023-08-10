المستقلة للانتخاب تنظم حفل اعمال ملتقى أنا أشارك الشبابي الأول

الوكيل الاخباري - أكد المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على دور الشباب الفاعل في الحياة السياسية والديمقراطية تحقيقا لرؤية الدولة الأردنية السياسية.



جاء ذلك خلال رعايته حفل أعمال ملتقى أنا أشارك الشبابي الأول بحضور وزير الشباب وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات الاردنية.



واضاف المعايطة أن منظومة التحديث والإصلاح، وما تركته من أثر في التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب، وتلك المخصصة في تفعيل الغاية والهدف من إنتاج واقع جديد للإدارة المحلية عبر البلديات ومجالس اللامركزية، تجعلنا نسابق الزمن حتى نصل إلى المنشود من تلك المنظومة.



كما أكد المعايطة على أهمية الشراكة مع وزارة الشباب والتربية والتعليم والجامعات الاردنية الحكومية والخاصة، مشيدا بتجربة الشراكة بمعسكرات الحسين للعمل والبناء ومشروع بصمة الصيفي.

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