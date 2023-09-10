المستقلة للانتخاب وجهد ينفذان مشروعا لبناء قدرات العاملين مع الشباب

الوكيل الإخباري - نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال المعهد الانتخابي الأردني، ثاني ورشات تدريب المدربين بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمية للتنمية البشرية (جهد)، بهدف تمكين العاملين مع الشباب من مدراء مراكز الأميرة بسمة في محافظات الكرك والطفيلة من إقليم الجنوب، وتزويدهم بالمعارف والأدوات التي تمكنهم من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء قدرات اللجان الشبابية المنتخبة المنتسبة للصندوق.



واشتمل التدريب في يومه الأول على شرح لأهداف المشروع ودور الهيئة في تمكين الشباب والعاملين معهم، والتعريف بأبرز مضامين قانون الانتخاب رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢، مثل نظام التمثيل النسبي، نسبة الحسم/ العتبة، والية تشكيل القوائم، وشروط الترشح للانتخابات، وجداول الناخبين وتعديلات القانون حول الاقتراع بناءً على مكان الإقامة الدائم، إضافة الى تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، وضمانات النزاهة في العملية الانتخابية، ومضامين قانون الأحزاب السياسية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢.



كما شمل التدريب توعية المشاركين بمضامين قانون الأحزاب السياسية، ومفهوم الحزب، والمواد التي تحمي المنتسبين للأحزاب، وشروط الانتساب للأحزاب وتأسيسها، ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.



وسيشتمل اليوم الثاني من التدريب، إرشادات خاصة في استخدام الدليل التدريبي، واليات تنفيذ الأنشطة التفاعلية في التدريبات مع الشباب، وطريقة تلقي الاستفسارات والاجابة عليها.

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وذكر الجانبان انهما بصدد اطلاق المرحلة الثانية من المشروع، ليشمل بناء قدرات الشباب في المحافظات المنتسبين لمراكز الاميرة بسمة والبالغ عددها ٥١ مركزا.