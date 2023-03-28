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الثلاثاء، 28-03-2023 11:15 ص

المصفاة: تعبئة اسطوانة الغاز بـ 12.5 كغم أمر ثابت لن يتغير

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  قال الناطق الإعلامي باسم مصفاة البترول حيدر البشايرة، إن وزن الغاز المعبأ داخل الاسطوانة ثابت وهو 12.5 كيلوغرام ولا تغيير عليه. 

وشدد البشايرة لـ " الوكيل الإخباري" على أن إبقاء كمية الغاز المعبأ 12.5  كيلوغرام هو أمر لن يطرأ عليه أي تغيير مطلقاً. 

وأضاف أن كمية الغاز المعبأ ثابتة حتى في الاسطوانات الجديدة الأقل وزناً، منوهاً إلى ان التعبئة تتم باستخدام أجهزة إلكترونية تقنية.

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وكانت أنباء انتشرت عن قيام المصفاة بتقليل كميات الغاز المعبأة في الاسطوانات الجديدة التي يتم تعبئتها.

 




 

 


 

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