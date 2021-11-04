المطاعم تطالب برفع أسعار السندويشات 10 قروش

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد الحكومة بالموافقة على رفع أسعار السندويشات في المطاعم الشعبية بين 5 و 10 قروش ، ورفع أسعار باقي الأصناف بذات الفئة من المطاعم بين 2% - 10% .

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وقال العواد لـ " الوكيل الاخباري" اليوم الخميس أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاولية عالمياً ومحلياً وصل إلى أكثر من 35% ما أدى الى ارتفاع الكلف وكبد المطاعم الشعبية خسائر متتالية الحقت الضرر بالقطاع .



وأضاف العواد ان النقابة نقلت مراراً مطالب المطاعم الشعبية الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كاشفاً في الوقت ذاته أن الوزارة وعدت بدراسة الأسعار الحالية مقارنة بكلف المواد الأولية للحد من خسائر قطاع المطاعم الشعبية .



واوضح ان الارتفاع على المواد الغذائية الاولية عالمياً وصل الى 300 % على بعض الأصناف ومنها الغذائية ، ما حمل المطاعم الشعبية خسائر كبيرة بسبب ارتفاع الكلف وثبات أسعار بيع الوجبات .



ودعا العواد الوزارة أن تستجيب لهذه المطالب التي وصفها بالمنصفة والأكثر تماسًا مع مصلحة المواطن والمستهلك.



وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك طالبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان سابق لها إشراك كافة الأطراف بموضوع رفع أسعار الوجبات في المطاعم الشعبية بعمل دراسة علمية متخصصة لمعرفة أسعار هذه السلع في البورصات العالمية ومقدار كلف الشحن والنقل لها، لأن هذا الأمر يمس كافة شرائح المجتمع وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

التالي :

مقارنة الاسعار قبل وبعد الارتفاع كما ورد من نقابة المطاعم





