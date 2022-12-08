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الخميس، 08-12-2022 11:28 م

المعايطة يرعى تخريج المشاركين في برنامج القيادات الشبابية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وبالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، حفل تخريج للمشاركين في برنامج القيادات الشبابية.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة الذي رعى حفل التخرج، الذي يتزامن مع الذكرى 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "إن جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله أوليا أهمية كبرى للشباب ودورهم في العمل التنموي بشكل عام والسياسي بشكل خاص"، مشيرًا إلى أنه وللإيمان العميق بهذه الرؤية الملكية، فقد عملت الهيئة المستقلة للانتخاب على تحقيقها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تعمل على تحفيز الشباب وانخراطهم في العملية السياسية، والانتخابية.

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