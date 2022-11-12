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السبت، 12-11-2022 09:08 ص

موعد اجراء اشعة لمريض في 2023 يثير نشطاء مواقع التواصل - صورة

لربببب


الوكيل الإخباري - أبدى نشطاء استغرابهم من إعطاء مريض موعد اجراء صورة اشعة باحد المستشفيات في المملكة بتاريخ 7/5/2023 أي بعد 6 اشهر.

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وقالوا إن إعطاء المواعيد المتأخرة للإجراءات الطبية يؤثر على المرضى من طول الانتظار، متسائلين كيف يمكن ضمان عدم تدهور المريض اذا كان موعد إجراء صورة بعد 6 اشهر.


وبينوا أنه يمكن تحويل المريض الى مستشفى آخر لإجراء صورة الاشعة دون الانتظار.

واكدوا أن طوال مدد الإنتظار تؤثر على المريض وقد تسهم في تدهور حالته الصحية، مطالبين بان يكون هناك نظاماً افضل حتى يتم اجراء اللازم للمريض دون أي تأخير.


 




 

 


 

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