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الخميس، 10-11-2022 01:53 م

الزراعة تطلق مبادرة لا لهدر الغذاء

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في عمان المهندس نبيل عساف ونائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة لورين غوبلية مبادرة لا لهدر الغذاء والتي تهدف إلى وضع أطر واضحة لوقف هدر الغذاء خاصة في ظل الأزمات الممتدة والتي تستدعي تظافر الجهود لخفض الهدر والتعامل مع حلقات الهدر الفنية المختلفة من المصدر وحتى الاستهلاك وسلوكيات ما بعد الاستهلاك .

وأكد الحنيفات ان هذه المبادرة تأتي في وقت يواجه فيه الأردن وبقية دول العالم تحديات عالمية غير مسبوقة والتي تؤثر على الأمن الغذائي العالمي بما فيها الازدياد السكاني الناجم عن موجات اللجوء المتتالية وارتفاع أسعار الغذاء وشح المياه وآثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبين أن هناك نسبة كبيرة من الأغذية المنتجة محليًا أو المستوردة التي تفقد أو تهدر خلال سلسلة الإمداد الغذائي.

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وأشار إلى انه في الأردن الذي يعد فقيرا مائيا، فإن فقدان وإهدار الأغذية لهما تأثير مضاعف على المياه حيث تصل المياه المهدورة الى 25 مليون م3 سنويا، كما يمثلان إهدارا للموارد المستخدمة في الإنتاج.

 




 

 


 

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