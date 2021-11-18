المعونة تعلن عن موعد انتهاء برنامج تكافل 3

الوكيل الإخباري– أعلن صندوق المعونة الوطنية، أن موعد انتهاء برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3، سيكون في نهاية العام الحالي.



وقال مدير عام الصندوق بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3 انطلق في بداية العام الحالي، وهو موجه للأسر المحتاجة الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وسينتهي كما خطط له مع نهاية شهر كانون الأول المقبل.



وأضاف أن عدد المستفيدين من البرنامج في مرحلته الأولى بلغ 100 ألف أسرة حصلوا من خلاله على دعم نقدي لعام واحد، ثم قررت الحكومة توسعة نطاق شمول الأسر المشمولة بهذا البرنامج ليصل العدد إلى 160 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررا من الجائحة، وحصلت القائمة الإضافية على دعم نقدي لمدة 9 أشهر.



ولفت الضمور، إلى أن التكلفة المالية للبرنامج الذي يعد جزءا من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بلغت 150 مليون دينار.



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