المفرق : حوارية توصي بمأسسة العمل مع الفئات الهشة

الوكيل الاخباري - أوصت حوارية نظمتها، اليوم الخميس، جمعية معهد تضامن النساء الأردني بعنوان: "الخدمات المقدمة للاجئين واللاجئات وآليات الدمج في المجتمع"، بضرورة تنظيم ومأسسة العمل مع الفئات الهشة، سيما ضحايا العنف من الأردنيات، ومراعاة التخصص في العمل بمشاركة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.



وأوصت الحوارية، التي تأتي ضمن مشروع توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة للاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المستضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن" الحماية والأمان 2"، بضرورة تسليط الضوء على البرامج والخدمات والتدريبات ذات البعد التنموي المجتمعي لضمان الاستدامة واستثمار وسائل الإعلام .

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