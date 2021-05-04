المفرق: 40 مخالفة لمحلات تجارية منذ بداية رمضان

الوكيل الاخباري- حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة المفرق منذ بداية شهر رمضان المبارك 40 مخالفة لأصحاب محلات تجارية.

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وقال مدير المديرية، المهندس علي الصياحين، إن الفرق التفتيشية في المديرية ومن خلال جولاتها الميدانية على جميع المحلات والمنشآت والأسواق التجارية وجهت 40 مخالفة لمحلات تجارية، منها 8 مخالفات بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية، التي تم تحديد سعرها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، فيما كانت باقي المخالفات بسبب عدم إعلان أسعار البضائع.



ودعا الصياحين أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالسقوف السعرية وإعلان أسعار البضائع للعامة، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بقوانين الدفاع والتباعد الاجتماعي.