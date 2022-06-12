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الأحد، 12-06-2022 11:29 ص

المكتبة الوطنية تحتفي بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

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الوكيل الإخباري - احتفت دائرة المكتبة الوطنية صباح اليوم الأحد، في باحتها الخارجية، بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش، ضمن برنامجها الثقافي المعرفي.

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وقال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، إن المكتبة دأبت على المشاركة بالمناسبات الوطنية، تأكيداً منها على ضرورة أن يكون للفعل الثقافي حيز في ذاكرة الأردنيين، بالتأشير على أهمية إشراك كل فئات الشعب بالتغني بالوطن، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.


وشمل الاحتفال، افتتاح المعرض الوثائقي الذي نظمته مديرية التوثيق في المكتبة الوطنية، وتضمن أيضا معرض صور يروي تاريخ الأردن، وكتبا تؤرشف مراحل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على مدى مئوية الدولة الأردنية الأولى، وهو المعرض الذي ستقوم دائرة المكتبة الوطنية بعرضه في مختلف المحافظات الأردنية.


كما تضمن الحفل عرضا لموسيقات الأمن العام، وعرضا فلكلوريا لفرقة أمانة عمان، وألقى الشاعر عدنان السعودي قصيدة بالمناسبة.
وفي نهاية الحفل كرم العياصرة الجهات المشاركة في الاحتفال.


 




 

 


 

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