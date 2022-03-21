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الملكة رانيا العبدالله تزور شركة “مقسم” لحلول الاتصالات السحابية

الإثنين، 21-03-2022 06:15 م

الملكة رانيا العبدالله تزور شركة “مقسم” لحلول الاتصالات السحابية

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الوكيل الاخباري -  زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مكاتب شركة مقسم في عمان والتقت فريق الإدارة والموظفين، واستمعت الى شرح قدمه سنان طيفور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي بين فيه أن شركة مقسم تقدم حلول اتصالات سحابية سهلة الاستخدام للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واعربت جلالتها عن اعجابها بعمل الفريق وإنجازات الشركة، وبمناسبة عيد الأم قالت: كأم أعرف كيف كل أم منا تفتخر بأولادها وبناتها – لأنهم أغلى شيء بالنسبة لنا – وكم نكون سعيدين بإنجازاتهم… فسلامي لأمهاتكم وكل عام وهن وكل أم في بلدنا بألف خير.

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