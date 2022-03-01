السفير الياباني يطلع على مشاريع تنموية في السلط

الوكيل الاخباري - اطلع السفير الياباني في عمان، شيمازاكي كاورو، اليوم الثلاثاء، على مشاريع تنموية في مدينة السلط، مولتها الحكومة اليابانية، عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بحسب بيان صحفي لمؤسسة إعمار السلط.



وجال السفير كاورو، يرافقه محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير مؤسسة إعمار السلط خلدون خريسات، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة في الأردن الدكتور محمد قطيشات، والنائب عبد الحليم الحمود، على إنجازات شهدتها المدينة ضمن مشروع تطوير المسارات والمطلات السياحية، فيما زار متحف السلط التاريخي الذي أعيد ترميمه بدعم من "جايكا".

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