اليرموك تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات الإندونيسية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيس القسم الاجتماعي والثقافي في سفارة جمهورية إندونيسيا في عمان محمد هارتنتيو، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والجامعات الإندونيسية.

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وأكد مسّاد حرص الجامعة على توطيد علاقتها الأكاديمية مع الجامعات الإندونيسية في المجالات العلمية والبحثية والثقافية، ما يفتح آفاقا أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتوسيع مداركهم العلمية والثقافية.

وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة الإندونيسيين الدارسين في اليرموك، والبالغ عددهم 112 طالبا، ومدى التزامهم بأنظمة الجامعة وتعليماتها، مؤكدا استعداد الجامعة الدائم لاستقطاب المزيد من الطلبة الإندونيسيين لمواصلة دراستهم في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة، بالإضافة إلى إمكانية انضمامهم لبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات بالجامعة.



وثمّن هارتنتيو، من جهته، الرعاية التي توليها اليرموك للطلبة الإندونيسيين الدارسين فيها ما انعكس إيجابا على مستواهم الأكاديمي، مشيدا بسمعة الجامعة العلمية وتميزها في طرح بعض التخصصات خاصة الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية.



وبحث إمكانية إقامة يوم ثقافي إندونيسي في رحاب جامعة اليرموك للتعريف بالثقافة الإندونيسية والعادات والتقاليد السائدة فيها بمشاركة الطلبة الإندونيسيين الدارسين في اليرموك، لافتا إلى سعي السفارة إلى تعزيز سبل التعاون بين اليرموك والجامعات الإندونيسية ما يتيح الفرصة للطلبة الإندونيسيين الراغبين بمواصلة دراستهم لمختلف المراحل الدراسية في جامعة اليرموك.

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