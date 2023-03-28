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الثلاثاء، 28-03-2023 01:28 م

الملكة رانيا العبدالله تشارك في افتتاح معرض بساط الريح في جدة

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الوكيل الإخباري - شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله في جدة إلى جانب  الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” بافتتاح النسخة الثانية والعشرين من معرض “بساط الريح” بمركز جدة سوبردوم.

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ويأتي المعرض ضمن فعاليات موسم رمضان لهذا العام، وبدعم من وزارة الثقافة السعودية ومشاركة أكثر من 170 جهة سعودية وعربية ودولية، وأكثر من 15 دولة، ويستمر المعرض لمدة 6 أيام.


وثمنت رئيس معرض بساط الريح، ونائب رئيس المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" عبير قباني حضور الملكة رانيا العبدالله لمعرض "بساط الريح" هذا العام وتشريفها له، مما أعطى دلالة كبيرة لأهميته ووصوله إلى العالمية، وتترجم هذه الأهمية بكثافة المشاركات العربية والدولية لتقدم نشاطات وثقافات مختلفة.


ويشارك في المعرض هذا العام ولأول مرة جناح خاص لمعروضات مؤسسة نهر الأردن من الحرف والمشغولات اليدوية التراثية. 


ويضم المعرض عروضاً شيقة لمختلف احتياجات الأسر والعائلات. كما يشتمل على سلسلة من الأنشطة التي تتيح الفرصة أمام الزوار لاستكشاف التصاميم والتحف الفنية والأعمال التراثية.


وعلى ذات السياق زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله بينالي الفنون الإسلامية بجدة الذي افتتح أعماله بداية هذا العام في صالة الحجاج الغربية في جدة ويعد الأول من نوعه للأعمال الفنية الإسلامية المعاصرة والتاريخية من جميع أنحاء العالم.


وتجولت جلالتها في عدد من أقسام المعرض مستمعة إلى شرح من الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري حول المعروضات، حيث يشتمل أكثر من ٣٠٠ عمل فني منها ٢٣٥ عمل فني وقطعة أثرية من مؤسسات سعودية من بينها العديد من نفائس القطع التاريخية من الحرمين الشريفين.


ويأتي البينالي تحت عنوان "أول بيت" الذي يرمز إلى الكعبة المشرفة أقدس بقعة على وجه الأرض وقبلة المسلمين في صلواتهم والمكان الذي يوحد المسلمين بمختلف أعراقهم ولغاتهم.


ويذكر أن جلالة الملكة رانيا العبدالله ستقوم في وقت لاحق من هذا اليوم بأداء مناسك العمرة، كما ستقيم في مكة مأدبة إفطار لعدد من السيدات الأردنيات المعتمرات ضمن أفواج العمرة التي أطلقتها جلالتها مع بداية شهر رمضان ويستفيد منها 500 سيدة من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.


 




 

 


 

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