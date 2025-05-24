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اليونيسف: انهيار المنظومة الصحية في غزة.. والمستقبل مظلم

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"
منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"
 
السبت، 24-05-2025 12:32 م
الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاظم أبو خلف، اليوم السبت، أن الكوادر الطبية في قطاع غزة تعمل تحت ضغط شديد، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية في المستشفيات.اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال متحدث اليونيسف إن الأمم المتحدة لا تطالب بالمستحيل في قطاع غزة، بل تطلب فقط تطبيق القانون الدولي، الذي يكفل للمدنيين الحق في العلاج والحياة والتنقل، قائلاً: "إذا تُركت غزة في هذا الوضع، فإننا نواجه كارثة إنسانية لن تُمحى آثارها لعقود".

وأشار إلى أن هناك حالات إنسانية حرجة من الأطفال والنساء وكبار السن تموت يوميًا بسبب عدم القدرة على تلقي الرعاية الطبية المناسبة، موضحًا أن الوضع لا يمكن إصلاحه بالمساعدات فقط، وإنما يتطلب خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد وتشغيل وفتح المعابر بشكل مستقر يسمح بدخول البضائع والوقود والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعرضت لانهيار شبه كامل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والحصار، معلنًا أن عدد المستشفيات التي كانت تعمل قبل الحرب في القطاع 36 مستشفى، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى نحو 18 مستشفى فقط، ومعظمها يعمل بقدرة تشغيلية جزئية لا تتجاوز 50% من طاقتها.

وذكر أن أكثر من 10,500 جريح فلسطيني يحتاجون إلى الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج العاجل في الخارج، لكن معدل إخراج الحالات لا يزيد على حالتين فقط يوميًا، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فنحن بحاجة إلى أكثر من 13 عامًا لإتمام خروج جميع المصابين للعلاج.

بترا
 
gnews

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فلسطين اليونيسف: انهيار المنظومة الصحية في غزة.. والمستقبل مظلم



 
 





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