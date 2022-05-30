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الإثنين، 30-05-2022 08:12 م

الملكة رانيا العبدالله تشكر المعزّين في وفاة والدها

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الوكيل الاخباري - شكرت جلالة الملكة رانيا العبدالله كل من تقدم بالتعزية في وفاة والدها الدكتور فيصل الياسين.

وكتب جلالتها عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، “شكراً من القلب لكل من قدم لنا التعزية في وفاة والدي الدكتور فيصل الياسين.. ترك الفقيد حزناً كبيراً في نفوسنا.. لكن وجدت أنا وعائلتي الكثير من السلوان في رسائلكم ودعواتكم.. ممتنة لعائلتنا الكبيرة وأصدقائنا داخل الأردن وخارجه ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز.. رحمك الله يا غالي”.

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