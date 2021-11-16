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الثلاثاء، 16-11-2021 07:26 م

الملكة رانيا تصطحب سمو دوقة كورنوال في زيارة لمركز الملكة رانيا للأسرة والطفل

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الوكيل الاخباري - اصطحبت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، سمو دوقة كورنوال كاميلا، في جولة بمركز الملكة رانيا للأسرة والطفل في جبل النصر، والذي يتبع لمؤسسة نهر الأردن، حيث تعرفت على عدد من الأنشطة المقامة في المركز للأطفال والشباب والنساء والمتعلقة بالحماية من الإساءة وتمكين المرأة وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي.

وكان في استقبال جلالتها والدوقة مدير عام مؤسسة نهر الأردن انعام البريشي، حيث تجولت الدوقة برفقة جلالتها في "بيت صغير" تابع للمركز، والذي يوفر مساحة تفاعلية آمنة تحاكي الواقع ومصممة لتعريف الأطفال بمفاهيم الوقاية من الإساءة والوعي الذاتي والرعاية الشخصية.

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