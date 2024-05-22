الملكة رانيا تلتقي عدداً من سيدات عيرا ويرقا

الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الأربعاء، في قضاء عيرا ويرقا بمحافظة البلقاء مع عدد من سيدات المنطقة.



وفي مستهل اللقاء رحبت صاحبة مشروع أطايب عيرا، حكمات العبادي (أم راشد)، بجلالة الملكة، وعبرت عن فخر سيدات المنطقة بجلالتها وما تقوم به من جهود ومبادرات في جميع أنحاء المملكة.

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وتبادلت جلالتها الحديث مع السيدات عن أحوالهن وأحوال أسرهن، واستمعت إلى شرح عن مشروع أطايب عيرا الذي يستثمر في الميزات التي تتوفر في المنطقة ويعكس الموروثات الشعبية.