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السبت، 26-03-2022 06:45 م

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

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 الوكيل الاخباري - أطفأت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم السبت، الأضواء في المحميات الطبيعية، احتفالا بساعة الأرض في ظل استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا التي ما تزال تلقي بظلالها على الكوكب بشكل عام والأردن بشكل خاص.

ونظمت الجمعية العام الحالي مجموعة فعاليات لمشاركة العالم الاحتفال بيوم الأرض، تضمنت إطفاء الأنوار في جميع مرافق المحميات الطبيعة، وتناول زوار المحميات طعام العشاء على ضوء الشموع في دلالة رمزية على ضرورة التحرك لإنقاذ كوكب الأرض والالتفات الى القضايا البيئية.

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