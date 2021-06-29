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الثلاثاء، 29-06-2021 12:39 ص

الملكية لحماية الطبيعة تقر التقرير المالي والإداري 2020

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الوكيل الاخباري - أقرت الهيئة العامة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة التقريرين المالي والإداري للعام 2020، خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي عُقد الاثنين عن بُعد، وذلك التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الإيراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الجمعية واجهت تحديات غير مسبوقة خلال العام الماضي، تمثلت بتراجع واضح وكبير للدخل نتيجة لتوقف السياحة البيئية من جهة ومبيعات برامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية من جهة أخرى، إلا أن كوادر الجمعية عملت دون كلل لتحويل هذه التحديات إلى فرص لمواجهة أي ظروف طارئة".

 




 

 


 

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