الملكية لحماية الطبيعة تقر التقرير المالي والإداري 2020

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أقرت الهيئة العامة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة التقريرين المالي والإداري للعام 2020، خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي عُقد الاثنين عن بُعد، وذلك التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي.وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الإيراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الجمعية واجهت تحديات غير مسبوقة خلال العام الماضي، تمثلت بتراجع واضح وكبير للدخل نتيجة لتوقف السياحة البيئية من جهة ومبيعات برامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية من جهة أخرى، إلا أن كوادر الجمعية عملت دون كلل لتحويل هذه التحديات إلى فرص لمواجهة أي ظروف طارئة".