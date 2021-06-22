تحديث المنظومة السياسية : الصيغة الأولية لقانون الانتخاب منتصف آب المقبل

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد البكار الثلاثاء، إن اجتماع اللجان الفرعية بحث اليوم الأهداف الفرعية والرئيسية حول شكل البرلمان الذي نريد، مشيرا إلى أن من المفترض أن يكون لدى اللجنة الصيغة الأولية لقانون الانتخاب منتصف آب/أغسطس المقبل.وأضاف في تصريح لـ"المملكة" خلال وجوده في اجتماع اللجان أن هناك توافقا على الانتقال لبرلمان قائم على التعددية الحزبية ، وبمشاركة الأحزاب ويراعي العدالة الاجتماعية في التمثيل، وتوسيع مشاركة الموطنين، وتفعيل دور الشباب من خلال تخفيض سن المرشح للمشاركة في الانتخاب لتوسيع قاعدة المشاركة."يفترض أن يكون لدينا الصيغة الأولية لقانون الانتخاب منتصف آب/أغسطس المقبل، وثم نستمع لآراء خبراء، وصولا لقانون يلبي احتياجات المواطنين ويوسع قاعدة المشاركة والانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي (...) أمامنا مشوار طويل، ومزيد من المقترحات للخروج بمشروع قانون يلبي الطموح" وفق البكار.