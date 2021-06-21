مقرر لجنة التعديلات الدستورية يستبعد اقتراح تعديل يسمح لمجلس النواب بحل نفسه

الوكيل الاخباري -

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استبعد مقرر لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليث نصراوين، الاثنين، اقتراح تعديل دستوري يسمح لمجلس النواب بحل نفسه، مشيراً إلى قانوني انتخاب وأحزاب جديدين.وقال نصراوين عبر برنامج "صوت المملكة": "أن يحل مجلس النواب نفسه هو أمر غير وارد لأن هذا الأمر يقوي من شوكة السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية ونحن نريد ان تكون كلتا السلطتين على قدر من المساواة فنظام الحكم نيابي ملكي وراثي".وأوضح أن نظام الحكم "قائم على وجود سلطتين تشريعية وتنفيذية وهناك فصل بينهما ورقابة متبادلة، فالسلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية، في المقابل تستطيع السلطة التنفيذية أن تحل السلطة التشريعية ... هناك توازن".وقال نصراوين "سيكون هناك قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب جديد "، لكنه أوضح "لن نوجد تشريعات جديدة، ولن نبدأ من الصفر ... لدينا قوانين ونحن في مرحلة تجويد هذه القوانين".