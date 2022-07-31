الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحديث القطاع العام: 206 مبادرات منها 31 في الهيكل الحكومي تتضمن دمج وزارات

الصحة تنفي وجود نية للسماح بممارسة اعمال الطب الشرعي في المستشفيات الخاصة

الملك : الهدف من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة

وزير الاستثمار: الخارطة الاستثمارية ستكون جاهزة في أيلول

صحة جرش: لجنة تحقيق بحادثة الطعن في مستشفى جرش الحكومي

اقتصاد النواب توصي بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء

البلقاء التطبيقية تشارك باليوم العالمي لحماية الطبيعة

وزارة الخارجية تعزي الإمارات بضحايا السيول

الخصاونة يعلن عن خطة تطوير القطاع العام اليوم الاحد

التربية تُطلق منصة إلكترونية جديدة - رابط

الأحد، 31-07-2022 03:19 م

الملك : الهدف من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة

FY_lPJOWAAEKCuU


الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أن الغاية والهدف النهائي من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة.

اضافة اعلان


وخلال استماع جلالة الملك إلى إيجاز من لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد أن أنجزت مهامها، وجه جلالته مؤسسات الدولة إلى التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، التي تتضمن في مرحلتها الأولى برنامج عمل تنفيذيا للأعوام 2022- 2025.

 

وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، على أهمية الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات وتحديد النتائج المرجوة منها دون الالتفات إلى المشككين بجدية التحديث، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح أهداف الخارطة للمواطنين ليكونوا شركاء في التنفيذ.

 

وأشار جلالة الملك إلى أن تحديث القطاع العام من أهم المسارات التي ينتظرها الأردنيون، مؤكدا أن نجاحه ضروري لنجاح مسارات التحديث الأخرى، بخاصة الاقتصادي منها.


وقال رئيس الوزراء إن خارطة الطريق حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.


وأضاف الخصاونة أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.

 

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FY_oG8OX0AAQOyQ

تحديث القطاع العام: 206 مبادرات منها 31 في الهيكل الحكومي تتضمن دمج وزارات

مبنى-وزارة-الصحة

الصحة تنفي وجود نية للسماح بممارسة اعمال الطب الشرعي في المستشفيات الخاصة

تعريف-التجارة-الإلكترونية

ممثلو قطاع الكهربائيات والإلكترونيات يبحثون إجراءات الإعفاءات الجمركية

62e665efca233

صحة جرش: لجنة تحقيق بحادثة الطعن في مستشفى جرش الحكومي

1608750686474

البلقاء التطبيقية تشارك باليوم العالمي لحماية الطبيعة

7202229201811654958151

وزارة الخارجية تعزي الإمارات بضحايا السيول

أخبار متعلقة
M63A2517

الخصاونة يعلن عن خطة تطوير القطاع العام اليوم الاحد

image

الخصاونة يهنئ بالعام الهجري الجديد

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة بصدد إطلاق البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي

OfficialHM

الملك يؤكد أهمية الرد على المشككين والمشوشين على المجتمع الأردني

الخصاونة ٢

الخصاونة ينعى وزير العمل الأسبق الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

WhatsApp Image 2022-07-16 at 4.01.56 PM

بايدن يعلن عن مذكرة مساعدات للأردن بنحو 1.45 مليار دولار سنويا