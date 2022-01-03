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الإثنين، 03-01-2022 04:35 م

مشروع استثماري في سد الكرامة .. والحكومة تُعلن التفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت سلطة وادي الأردن انها انهت دراساتها الأولية التي تؤهلها للقيام بمشروع استثماري شامل في منطقة سد الكرامة وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار.

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وبينت السلطة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه قد شملت الدراسات على جمع فحوصات لمياه السد وكميات التخزين في بحيرة السد لعدد من السنوات وعمل فحوصات للتربة في المنطقة المحيطة للسد.


واوضحت انها عينت 4 مناطق تتمتع بميزات يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية، وتطوير هذه المناطق وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية فيها وعلى مساحة تقارب (٣٦٠٠) دونم قابلة للتوسع. 


وبينت أنه تم تعيين منطقتين لإقامة مطاعم مأكولات بحرية، مواقع ألعاب أطفال ومساحات سياحة وأنشطة مغامرات مائية خارج بحيرة السد، مواقف سيارات وتأجير دراجات هوائية، ملاعب جولف صغيرة، ومشاتل زراعية.

 

ومنطقة ثالثة لتربية الأسماك خارج بحيرة السد، ومنطقة رابعة لدعم تلك المشاريع و لتوفير مصدر مياه مناسب لتلك الغايات سيتم تنفيذ محطة تحلية للمياه (Desalination Plant) وفق نظام البناء، التشغيل، ونقل الملكية Build–operate–transfer (BOT). كما سيتم توفير كميات مناسبة النوعية من المياه لتخضير المنطقة المحيطة بالسد لتساهم في انجاح تلك المشاريع وتوفير بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار طويل الأمد. 


وستقوم السلطة بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتحضير وثائق المشروع وطرحها للقطاع الخاص لغايات الاستثمار.


واشارت الى انه تم التنسيب الى رئاسة الوزراء للموافقة على السير بالإجراءات التعاقدية استنادا الى قانون تطوير وادي الأردن النافذ.

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