قرار من التعليم العالي يهدد أكثر من 70 عضو هيئة تدريس بخسارة وظائفهم

الوكيل الإخباري - طلب أكثر من 70 عضو هيئة تدريس من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، تعديل أسس إجازة ممارسة العمل الأكاديمي فيما يتعلق بإجادة إحدى اللغات الأجنبية قبل نهاية الشهر الحالي.



وقالوا في شكواهم لـ "الوكيل الاخباري" إن الوزير عويس وعدهم بحل مشكلتهم من خلال خضوعهم لمساق اكاديمي بدلاً من حصولهم على التوفل الدولي IBT إلا أنه لم يتغير شيء حتى الآن.

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وأكدوا أنه تم تعيينهم بالجامعات والكليات الأردنية وفقاً لحصولهم على الإمتحان الوطني، إلا أن التغيير الذي حصل على أسس ممارسة العمل الأكاديمي وضعهم في ورطة قد يؤدي لخسارة وظائفهم.



وأشاروا إلى أن مطالبهم تتمثل بتعديل الأسس الخاصة بشرط إجادة إحدى اللغات الأجنبية (التوفل الدولي IBT ) ليتضمن ( التوفل المحلي ITP، أو الامتحان الوطني للغة الإنجليزية) التي تعتمده جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة كشرط لإكمال برامج الدراسات العليا فيها ( ماجستير، دكتوراه).



وقالوا إنه إذا بقي هذا الشرط سيؤدي لعدم حصولهم على شهادة ممارسة العمل الأكاديمي، والذي سيؤدي إلى فقدانهم وظائفهم خلال هذا الفصل الدراسي.



وطالبوا الوزير تعليق العمل بالأسس لحين صدور النظام المعدل حتى لا يطبق عليهم التعميم القاضي بضرورة تسليم المزاولة خلال هذا الفصل، وأن كل من لم يسلمها يعتبر فاقداً لوظيفته.

وحاول موقع "الوكيل الإخباري" التواصل مع وزير التعليم العالي وجيه عويس ورئيس لجنة العمل الأكاديمي الدكتور عزمي محافظة لكن دون رد.