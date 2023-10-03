الملك: ضرورة تكثيف العمل على توعية موظفي القطاع العام بمبادئ النزاهة والحوكمة



الوكيل الاخباري - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022.



وأكد جلالته خلال تسلمه التقرير من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ضرورة تكثيف العمل على توعية موظفي القطاع العام بمختلف درجاتهم بمبادئ النزاهة والحوكمة.



ودعا جلالة الملك إلى الاستمرار في تطوير عمل هيئة النزاهة ورفع كفاءة كوادرها، والمضي في التحول الإلكتروني لتسهيل أعمالها.

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