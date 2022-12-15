الملك: فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا

الوكيل الإخباري - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بإنجاز المنتخب المغربي خلال كأس العالم في قطر .



ونشر جلالته عبر تويتر اليوم الخميس "فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا. تهانينا لأخي العزيز جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق. وإلى أسود الأطلس حليفكم النجاح والتوفيق في قادم الأيام".

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