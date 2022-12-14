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الأربعاء، 14-12-2022 08:43 ص

بيان من الخدمات الطبية حول الحالة الصحية للمريض سيف عوض

سيف


الوكيل الإخباري - بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الاردنية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، و بإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تم نقل المواطن سيف عوض، للعلاج في مركز الأورام العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، على نفقة جلالته الخاصة.

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وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: "إن المريض يعاني من سرطان الدم (اللوكيميا) وقد تم نقله إلى مركز الأورام العسكري واحاطته بالرعاية الطبية الشاملة وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة له".


وأشار مدير مركز الاورام العسكري العميد الطبيب عبد الحميد العدوان انه تم اجراء الفحوصات والصور الشعاعية الأولية، وتم رسم خطة لعلاج المريض.


 




 

 


 

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