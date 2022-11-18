الجمعة 18-11-2022
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أمانة عمان تضيء جسر عبدون بألوان العلم المغربي
تحذير هام للأردنيين: عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة
المحاسبة : رواتب كبيرة لموظفين من عدة جهات حكومية بلا دوام
عجلون: مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون
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أخبار الشركات
سامسونج للإلكترونيات تطلق حملة "Let’s Bring It All Home" للاحتفال بعشاق كرة القدم من خلال تجربة SmartThings التي تربط العديد من الأجهزة
خدمات الرعاية المنزلية الشاملة في السوق المفتوح
تويوتا ترسي معايير جديدة في فئة السيدان المدمجة مع إطلاق سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة كُلِّيًا
ايكيا تطلق حملة "منزلٌ يُرحب بالجميع"
كورونا
كورونا
دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة