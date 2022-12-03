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السبت، 03-12-2022 03:54 م

الملك والرئيس المصري يجريان مباحثات بالقاهرة

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الوكيل الإخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، اليوم السبت، مباحثات تناولت العلاقات المتينة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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وأكد الزعيمان في مباحثاتهما، التي جرت في قصر الاتحادية، اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات.


وشدد الزعيمان على مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، والثلاثي مع العراق، والبناء على الاتفاقيات المبرمة، تحقيقا للمصالح المشتركة وخدمة للقضايا العربية.

وتناولت المباحثات آخر المستجدات في المنطقة والعالم، إذ تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك والرئيس المصري ضرورة تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


وحضر المباحثات عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة.


كما حضرها عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية اللواء أحمد علي، والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، والسفير المصري في عمان محمد سمير.


وجرت لجلالة الملك لدى وصوله قصر الاتحادية مراسم استقبال رسمية.

 




 

 


 

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