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السبت، 07-10-2023 10:28 م

الملك وبايدن يبحثان الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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الوكيل الاخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، بحثا خلاله الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسبل وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين.اضافة اعلان


ودعا جلالته، خلال الاتصال، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.

كما أكد جلالة الملك ضرورة إنهاء جميع الممارسات التي تؤجج التوتر، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.

 




 

 


 

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