الملك يزور مجموعة "سهل نصاب" الجوية

الوكيل الإخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مجموعة "سهل نصاب" الجوية، التابعة لجناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي في سلاح الجو الملكي.

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واستمع جلالة القائد الأعلى، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي حول سير الأمور التدريبية والفنية والعملياتية والخطط المستقبلية للتطوير.



وتابع جلالة الملك تمرينا لطائرة ايرتراكتور AT-802F المخصصة لمهام إطفاء الحرائق، والتي دخلت الخدمة أخيرا.



كما اطلع جلالته على تجربة سلاح الجو الملكي في تعديل طائرات الايرتراكتور إلى BPA BLOCK 4، لرفع قدراتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والاستطلاع المسلح بما يلبي متطلبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.



وجال جلالة الملك في مختلف أقسام المجموعة، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول طبيعة الأعمال التي تنفذها، كما اطلع على التطوير والتحديث الذي شهدته طائرات السلاح.



وأشاد جلالته بمرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، معبرا عن ثقته باحترافيتهم في أداء الواجبات المناطة بهم وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار.



وأبدى جلالة الملك اعتزازه بالإنجازات التي تحققها مرتبات سلاح الجو على جميع المستويات، مؤكدا ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري من خلال تبادل الخبرات العالمية.