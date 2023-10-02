الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يزور مجموعة "سهل نصاب" الجوية

الملك يعزي العاهل البحريني بضحايا اعتداء استهدف قوة بحرينية

80.5 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات خلال أول 7 أشهر من 2023

تعرف على الفرق بين مطعومي MR وMMR

اغلاق تلفريك عجلون مدة أسبوعين لإجراء الصيانة

بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان- فيديو

2.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال أول 6 أشهر من العام الحالي

حادث سير بين 8 مركبات في عجلون

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

الإثنين، 02-10-2023 04:14 م

الملك يزور مجموعة "سهل نصاب" الجوية

651abeef5e90e


الوكيل الإخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مجموعة "سهل نصاب" الجوية، التابعة لجناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي في سلاح الجو الملكي.

اضافة اعلان


واستمع جلالة القائد الأعلى، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي حول سير الأمور التدريبية والفنية والعملياتية والخطط المستقبلية للتطوير.


وتابع جلالة الملك تمرينا لطائرة ايرتراكتور AT-802F المخصصة لمهام إطفاء الحرائق، والتي دخلت الخدمة أخيرا.


كما اطلع جلالته على تجربة سلاح الجو الملكي في تعديل طائرات الايرتراكتور إلى BPA BLOCK 4، لرفع قدراتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والاستطلاع المسلح بما يلبي متطلبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.


وجال جلالة الملك في مختلف أقسام المجموعة، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول طبيعة الأعمال التي تنفذها، كما اطلع على التطوير والتحديث الذي شهدته طائرات السلاح.


وأشاد جلالته بمرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، معبرا عن ثقته باحترافيتهم في أداء الواجبات المناطة بهم وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار.


وأبدى جلالة الملك اعتزازه بالإنجازات التي تحققها مرتبات سلاح الجو على جميع المستويات، مؤكدا ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري من خلال تبادل الخبرات العالمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1696253290409

انطلاق أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي 2023

الملك-1-1

الملك يعزي العاهل البحريني بضحايا اعتداء استهدف قوة بحرينية

9202330151748599056584

تعرف على الفرق بين مطعومي MR وMMR

920237165250934817781

اغلاق تلفريك عجلون مدة أسبوعين لإجراء الصيانة

سيارة-إسعاف-دفاع-مدني-أرشيفية

حادث سير بين 8 مركبات في عجلون

1696246586048

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

أخبار متعلقة
FpfWfiOWcAAt_sw-1734x1157

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

1695042262975

مندوبا عن الملك .. كريشان يضع حجر الأساس لبنك البذور الوطني

1694343987963

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الموقر

0L5A1254

تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي

64f5b6c40b829

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

مياة شهرية (5544554)

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة