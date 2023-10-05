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الخميس، 05-10-2023 04:25 م

"الخدمة المدنية" يحتفل بحصوله على جائزة المباني المهيأة لـ "ذوي الإعاقة"

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الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ورعايتهم، والاهتمام بالخدمات التيسيرية المقدمة لهم، من أبرز المؤشرات التي تقاس بها حضارات الأمم ومستوى تطورها.

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وأضاف الناصر خلال حفل أقامه الديوان اليوم الخميس، بمناسبة حصوله على جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة في دورتها الأولى لعام 2023 عن الفئة الفضية، إن الأردن بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة بدعم هذه الشريحة وتهيئة الظروف الملائمة لها وإزالة المعيقات أمامها ودمجها في المجتمع، أصبح في مقدمة اهتمامات الدول التي تسعى بجدية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في دفع عجلة التنمية والتطوير في المجالات كافة.


وأشاد بجهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلة برئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد، وأمينه العام الدكتور مهند العزة وجميع العاملين فيه، مبينا أن إطلاق هذه الجائزة المهمة على المستوى الوطني، يحفز مؤسسات القطاعين العام والخاص على رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نواحي الحياة المختلفة.


وأعرب الناصر عن اعتزازه بهذه الجائزة وما تعنيه لموظفي الديوان، كأداة فعالة في نشر وتعزيز ثقافة التميز والإبداع لديهم، مبينا أن حصول الديوان على الفئة الفضية محفز لتطوير الخدمات الحالية، واستكمال باقي الإعدادات والتجهيزات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق مبنى الديوان.


وأشار إلى أن الديوان من أوائل الدوائر الحكومية التي أدخلت تقنيات حديثة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كخدمة الاتصال المرئي للصم في الفروع والمكاتب، متطلعا إلى الفوز بالفئة الذهبية في الدورة المقبلة.


وأضاف، إن الديوان يبادر دوما وبالتعاون مع المجلس الأعلى للاستفادة من قدرات وخبرات الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية في معهد الإدارة العامة خلال السنوات الماضية، لإعداد وتأهيل هذه الشريحة في مهن فنية وإدارية يحتاجها سوق العمل.


وأوضح أن تشريعات نظام الخدمة المدنية في أحكام المادة (45) نصت على تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها بموجب تقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لأسس يعتمدها، مؤكدا التزام الدوائر بتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل.


وفي نهاية الحفل كرم رئيس ديوان الخدمة المدنية بحضور الأمين العام المهندس مبارك الخلايلة، فريق العمل القائم على ترتيبات ومتطلبات الجائزة، والمشكل من مختلف مديريات الديوان.

 




 

 


 

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