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السبت، 30-07-2022 12:06 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعام الهجري

الملك


الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، من قادة دول، أعربوا فيها عن خالص التهنئة بالمناسبة المباركة، سائلين الله جل وعلا أن يعيدها على جلالته والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.


وأكد مرسلو البرقيات المكانة العظيمة للهجرة النبوية في تاريخ البشرية، وقد شكلت منطلقا لنشأة دولة الإسلام ونشر رسالته السمحة.


وأشادوا بجهود جلالة الملك الموصولة في تجسيد معاني الإسلام في التكافل والتعاون والتضامن، والاعتدال والوسطية والتسامح.


 




 

 


 

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