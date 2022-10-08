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السبت، 08-10-2022 01:31 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

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الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تصادف اليوم السبت، من قادة دول شقيقة.

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وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التمنيات بأن يعيد الله، عز وجل، هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.


كما تلقى جلالته، بهذه المناسبة، برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.


وبين مرسلو البرقيات، أن ذكرى المولد النبوي الشريف شكلت ميلاد أمة عظيمة تواصل دورها الحضاري لتخرج البشرية من الظلام إلى نور الهداية، ونبراسًا متجددًا يهدينا للاقتداء بسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين والتي تحثنا على مكارم الأخلاق وعلى نهج الوسطية والاعتدال ومبادئ الحق والعدل والمساواة والمحبة والسلام والإخاء والتسامح.


وثمنوا جهود جلالة الملك الدؤوبة في توضيح الصورة الحقيقية والمشرقة للإسلام وإبرازها في المحافل الدولية.

 




 

 


 

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