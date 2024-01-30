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الثلاثاء، 30-01-2024 10:36 ص

الأردن بالدرجة 46 من 100 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023

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الوكيل الإخباري - حلّ الأردن بالدرجة 46 من 100، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، متراجعاً بمقدار درجة واحدة عن درجة عام 2022.

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وقالت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية، في بيان لها، إن الأردن تراجع بمقدار مرتبتين على الترتيب الدولي ليصبح في المرتبة 63 من 180 دولة ومنطقة.


وأشار البيان إلى أن الأردن جاء في المرتبة الرابعة عربياً بعد الإمارات وقطر والسعودية.


وأوضح أن الأردن حافظ على نفس الدرجة على 4 مصادر وهي: مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان، ومؤشر تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الإيكونوميست، ومؤشر تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت، ومؤشر الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.


وبين أن الأردن ارتفع ضمن معايير 3 مصادر من أصل 7 عن تقييم العام الماضي، وهي: "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمقدار 4 درجات، ومؤشر مشروع أنماط الديمقراطية بمقدار 5 درجات، ومؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بمقدار درجة واحدة.

 




 

 


 

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