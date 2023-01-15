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الأحد، 15-01-2023 04:00 م

الملك يؤكد أهمية التركيز على تطوير مدينة البترا

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 الوكيل الاخباري -أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية التركيز على تطوير مدينة البترا وتنويع منتجها السياحي، والاستفادة من كونها إحدى عجائب الدنيا السبع التي تسهل ترويجها عالميا.

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ولفت جلالته خلال زيارته المدينة، اليوم الأحد، ولقائه ممثلين عن المجتمع المحلي واطلاعه على متحف البترا ومشروع إنتاجي، إلى أن الارتقاء بالخدمات السياحية في المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة) سينعكس إيجابا على أبناء المنطقة والوطن بشكل عام.

وأشار جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة استدامة التنسيق وتوسيع التعاون مع دول شقيقة في المجال السياحي، في ظل التنافس القوي الذي يشهده القطاع على مستوى المنطقة.

وبين جلالته أن الأرقام في البترا تشير إلى الارتفاع المستمر في أعداد الزوار، وهو ما يستدعي التركيز على توسيع الاستثمار في القطاع السياحي بالمدينة وتطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات متطورة تواكب متطلبات السياحة المتجددة.

 

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