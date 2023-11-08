الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

مدفعية الاحتلال تقصف محيط بلدة يارون جنوب لبنان

فريدمان: إدارة بايدن أعطت إسرائيل "شيكا مفتوحا" لغزة

بعد أن دمرتها المقاومة..الاحتلال يكشف تحقيقات مقتل 11 جنديا في غزة

الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 شخص من الطواقم الطبية بغزة لغاية الان

بصاروخ من طراز "كونكورس".. القسام تقصف جنود إسرائيليين

"بقذائف هاون من العيار الثقيل".. كتائب القسام تقصف تجمع آليات إسرائيلية

اولمرت: نتنياهو كان في حالة من الانهيار العصبي

عاجل

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الأربعاء، 08-11-2023 04:10 م

الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

الملك مبتسم


الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس هيئة الأركان في مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب على غزة.

اضافة اعلان


وجدد جلالته التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.


وشدد جلالة الملك على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
-1833574547

3134 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

9202326134729869609232

قرارات جديدة من مجلس الوزراء

7777

بدء بيع البذار للمزارعين.. 500 دينار طن القمح و 420 دينار طن الشعير

15-10

قطع الكهرباء عن مناطق في الشونة الجنوبية الخميس

image

سجن 3 أشخاص 10 سنوات هدَّدوا سائقا بإيذاء ابنته وانتزعوا كليته وباعوها

501065_1_1684819930

ديوان الخدمة يعلن أسماء الناجحين في الامتحانات الالكترونية من تاريخ 3 - 26 تشرين الأول الماضي

أخبار متعلقة
الملك حزين

الملك ورئيس وزراء هولندا يبحثان الأوضاع المتدهورة في غزة

4

الملك والرئيس الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف التصعيد في غزة

1

الملك ورئيس وزراء النرويج يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

الملك حزين

الأردنية الهاشمية تباشر تنفيذ توجيهات جلالة الملك

الملك-عبدالله-860x484

الملك وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية التنسيق العربي لوقف التصعيد

الملك حزين

الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة ومحيطها