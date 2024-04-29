مهارة طيار تنقذ طائرة من حادث درامي في مطار لوس أنجلوس - فيديو

الوكيل الإخباري - نجت طائرة ألمانية ضخمة من حادث درامي بمطار لوس أنجلوس بالولايات المتحدة بفضل المهارة التي يتمتع بها قائدها.



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وحسب الفيديو الذي أظهر الحادثة، كانت الطائرة على وشك الهبوط بمطار لوس أنجلوس قبل أن تصطدم بمدرج المطار، وهنا قرر قائد الطائرة العودة للتحليق مرة أخرى والارتداد عاليا والعودة للهبوط في محاولة ثانية بالمطار، وهي العملية التي تمت بسلام.



وانتشر مقطع فيديو للطائرة وهي تعاود الصعود مرة أخرى بعد اصطدامها بالمدرج على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداوله المتابعون على المنصات المختلفة.

سكاي نيوز