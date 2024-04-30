شرطة البادية تنقذ عائلة علقت مركبتهم في إحدى المناطق الصحراوية

الوكيل الاخباري - تمكنت وحدة طوارئ الواجبات في شرطة البادية الملكية الوسطى، من إنقاذ عائلة علقت مركبتهم في إحدى المناطق الصحراوية الحدودية الجنوبية بسبب الأمطار وإخلائهم إلى منطقة آمنة.

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وقال قائد وحدة طوارئ الواجبات في قيادة شرطة البادية الملكية، المقدم محمد القضاة، إنه تم مشاهدة مركبة مساء أمس من قبل أحد مرتبات قوات البادية الملكية قرب المنطقة الحدودية الجنوبية، وعلى الفور توجهت مجموعة من مرتبات شرطة البادية سيراً على الأقدام باتجاه المركبة، حيث تفاجأوا بوجود عائلة داخل المركبة العالقة داخل مجرى السيل بسبب الأمطار.



وأشار إلى أنه وحفاظا على سلامتهم وخوفا من ارتفاع منسوب المياه بالسيل تم إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية والتحرك إلى الموقع بواسطة آليات متخصصة بالتزامن مع التواصل مع كوادر الدفاع المدني حيث تحركت كافة الفرق وأخلت العائلة وتم تأمينهم إلى منطقة آمنة.