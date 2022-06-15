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الأربعاء، 15-06-2022 06:25 م

الملك يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الاخباري -  التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، متانة علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات.

ولفت جلالته إلى أهمية الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في الأردن أخيرا، باعتباره أول اجتماع شراكة ينعقد في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، معربا عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة.

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